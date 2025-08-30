Wrapped BMX Liquidity Token मूल्य (WBLT)
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) रियल-टाइम प्राइस $1.25 है. पिछले 24 घंटों में, WBLT ने $ 1.24 के कम और $ 1.3 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WBLT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.08 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.719217 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WBLT में -1.60%, 24 घंटों में -2.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped BMX Liquidity Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 767.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WBLT की मार्केट में उपलब्ध राशि 604.80K है, कुल आपूर्ति 604804.095990086 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 767.51K है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped BMX Liquidity Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.034134601862784 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped BMX Liquidity Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0540487500 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped BMX Liquidity Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1055197500 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped BMX Liquidity Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0949499272339303 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.034134601862784
|-2.65%
|30 दिन
|$ -0.0540487500
|-4.32%
|60 दिन
|$ +0.1055197500
|+8.44%
|90 दिन
|$ +0.0949499272339303
|+8.22%
What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.
