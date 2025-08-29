WAVAX की अधिक जानकारी

Wrapped AVAX लोगो

Wrapped AVAX मूल्य (WAVAX)

गैर-सूचीबद्ध

1 WAVAX से USD लाइव प्राइस:

$23.74
$23.74
-3.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Wrapped AVAX (WAVAX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:55:53 (UTC+8)

Wrapped AVAX (WAVAX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 23.59
$ 23.59
24 घंटे में न्यूनतम
$ 25.18
$ 25.18
24 घंटे में उच्चतम

$ 23.59
$ 23.59

$ 25.18
$ 25.18

$ 2,000.68
$ 2,000.68

$ 7.91
$ 7.91

-1.60%

-3.20%

+5.53%

+5.53%

Wrapped AVAX (WAVAX) रियल-टाइम प्राइस $23.75 है. पिछले 24 घंटों में, WAVAX ने $ 23.59 के कम और $ 25.18 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAVAX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2,000.68 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 7.91 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAVAX में -1.60%, 24 घंटों में -3.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wrapped AVAX (WAVAX) मार्केट की जानकारी

$ 371.69M
$ 371.69M

--
--

$ 371.69M
$ 371.69M

15.66M
15.66M

15,656,807.77142946
15,656,807.77142946

Wrapped AVAX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 371.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAVAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.66M है, कुल आपूर्ति 15656807.77142946 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 371.69M है.

Wrapped AVAX (WAVAX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.78638295205133 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3439760000 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ +7.6533686250 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped AVAX का USD में मूल्य बदलाव $ +3.168192658738874 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.78638295205133-3.20%
30 दिन$ +0.3439760000+1.45%
60 दिन$ +7.6533686250+32.22%
90 दिन$ +3.168192658738874+15.39%

Wrapped AVAX (WAVAX) क्या है

Wrapped AVAX (WAVAX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Wrapped AVAX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wrapped AVAX (WAVAX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wrapped AVAX (WAVAX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wrapped AVAX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wrapped AVAX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WAVAX लोकल करेंसी में

Wrapped AVAX (WAVAX) टोकन का अर्थशास्त्र

Wrapped AVAX (WAVAX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WAVAX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wrapped AVAX (WAVAX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wrapped AVAX (WAVAX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WAVAX प्राइस 23.75 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WAVAX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WAVAX से USD की मौजूदा प्राइस $ 23.75 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wrapped AVAX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WAVAX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 371.69M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WAVAX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WAVAX की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.66M USD है.
WAVAX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WAVAX ने 2,000.68 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WAVAX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WAVAX ने 7.91 USD की ATL प्राइस देखी.
WAVAX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WAVAX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WAVAX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WAVAX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WAVAX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:55:53 (UTC+8)

