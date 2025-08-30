Wrapped Ampleforth मूल्य (WAMPL)
Wrapped Ampleforth (WAMPL) रियल-टाइम प्राइस $2.44 है. पिछले 24 घंटों में, WAMPL ने $ 2.41 के कम और $ 2.58 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAMPL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 54.43 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 2.01 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAMPL में +0.20%, 24 घंटों में -5.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wrapped Ampleforth का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.43M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAMPL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.41M है, कुल आपूर्ति 1406532.516236051 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.43M है.
आज के दिन के दौरान, Wrapped Ampleforth का USD में मूल्य बदलाव $ -0.132031686353217 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Ampleforth का USD में मूल्य बदलाव $ -0.8612812040 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Ampleforth का USD में मूल्य बदलाव $ -0.8258065320 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Ampleforth का USD में मूल्य बदलाव $ -0.667971444469032 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.132031686353217
|-5.13%
|30 दिन
|$ -0.8612812040
|-35.29%
|60 दिन
|$ -0.8258065320
|-33.84%
|90 दिन
|$ -0.667971444469032
|-21.49%
Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL.
