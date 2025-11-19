एक्सचेंजDEX+
Wrapped Aave Optimism WETH का आज का लाइव मूल्य 4,381.62 USD है.WAOPTWETH का मार्केट कैप 1,130,118 USD है. भारत में WAOPTWETH से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Wrapped Aave Optimism WETH का आज का लाइव मूल्य 4,381.62 USD है.WAOPTWETH का मार्केट कैप 1,130,118 USD है. भारत में WAOPTWETH से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

WAOPTWETH की अधिक जानकारी

WAOPTWETH प्राइस की जानकारी

WAOPTWETH क्या है

WAOPTWETH टोकन का अर्थशास्त्र

WAOPTWETH प्राइस का पूर्वानुमान

1 WAOPTWETH से USD लाइव प्राइस:

mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:56:51 (UTC+8)

Wrapped Aave Optimism WETH का आज का मूल्य

आज Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) का लाइव मूल्य $ 4,381.62 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा WAOPTWETH से USD कन्वर्ज़न दर $ 4,381.62 प्रति WAOPTWETH है.

$ 1,130,118 के मार्केट कैप के अनुसार Wrapped Aave Optimism WETH करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 167.41 WAOPTWETH है. पिछले 24 घंटों के दौरान, WAOPTWETH की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 5,168.19 और सबसे निम्न स्तर $ 4,005.73 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में WAOPTWETH में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) मार्केट की जानकारी

$ 733.51K
167.41
167.4060896379344
Wrapped Aave Optimism WETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAOPTWETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 167.41 है, कुल आपूर्ति 167.4060896379344 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 733.51K है.

Wrapped Aave Optimism WETH की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped Aave Optimism WETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Aave Optimism WETH का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Aave Optimism WETH का USD में मूल्य बदलाव $ -283.9254707040 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Aave Optimism WETH का USD में मूल्य बदलाव $ -118.7486043157195 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0.00000000000.00%
60 दिन$ -283.9254707040-6.47%
90 दिन$ -118.7486043157195-2.63%

Wrapped Aave Optimism WETH के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में WAOPTWETH का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Wrapped Aave Optimism WETH के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Wrapped Aave Optimism WETH की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए WAOPTWETH के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Wrapped Aave Optimism WETHप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Wrapped Aave Optimism WETH

2030 में 1 Wrapped Aave Optimism WETH का मूल्य कितना होगा?
अगर Wrapped Aave Optimism WETH 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Wrapped Aave Optimism WETH के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:56:51 (UTC+8)

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Wrapped Aave Optimism WETH के बारे में और जानें

