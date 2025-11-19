एक्सचेंजDEX+
Wrapped Aave Base wstETH का आज का लाइव मूल्य 3,787.77 USD है.WABASWSTETH का मार्केट कैप 110,672 USD है. भारत में WABASWSTETH से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Wrapped Aave Base wstETH का आज का लाइव मूल्य 3,787.77 USD है.WABASWSTETH का मार्केट कैप 110,672 USD है. भारत में WABASWSTETH से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

WABASWSTETH की अधिक जानकारी

WABASWSTETH प्राइस की जानकारी

WABASWSTETH क्या है

WABASWSTETH टोकन का अर्थशास्त्र

WABASWSTETH प्राइस का पूर्वानुमान

Wrapped Aave Base wstETH मूल्य (WABASWSTETH)

1 WABASWSTETH से USD लाइव प्राइस:

$3,787.77
$3,787.77$3,787.77
+1.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:34:21 (UTC+8)

Wrapped Aave Base wstETH का आज का मूल्य

आज Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) का लाइव मूल्य $ 3,787.77 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.24% का बदलाव आया है. मौजूदा WABASWSTETH से USD कन्वर्ज़न दर $ 3,787.77 प्रति WABASWSTETH है.

$ 110,672 के मार्केट कैप के अनुसार Wrapped Aave Base wstETH करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 29.38 WABASWSTETH है. पिछले 24 घंटों के दौरान, WABASWSTETH की ट्रेडिंग $ 3,658.62 (निम्न) और $ 3,862.56 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 8,323.65 और सबसे निम्न स्तर $ 3,623.45 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में WABASWSTETH में पिछले एक घंटे में +1.38% और पिछले 7 दिनों में -10.91% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) मार्केट की जानकारी

$ 110.67K
$ 110.67K$ 110.67K

--
----

$ 110.67K
$ 110.67K$ 110.67K

29.38
29.38 29.38

29.37742501991972
29.37742501991972 29.37742501991972

Wrapped Aave Base wstETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WABASWSTETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 29.38 है, कुल आपूर्ति 29.37742501991972 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 110.67K है.

Wrapped Aave Base wstETH की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 3,658.62
$ 3,658.62$ 3,658.62
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3,862.56
$ 3,862.56$ 3,862.56
24 घंटे में उच्चतम

$ 3,658.62
$ 3,658.62$ 3,658.62

$ 3,862.56
$ 3,862.56$ 3,862.56

$ 8,323.65
$ 8,323.65$ 8,323.65

$ 3,623.45
$ 3,623.45$ 3,623.45

+1.38%

+1.24%

-10.91%

-10.91%

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped Aave Base wstETH का USD में मूल्य बदलाव $ +46.29 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Aave Base wstETH का USD में मूल्य बदलाव $ -876.7539855690 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Aave Base wstETH का USD में मूल्य बदलाव $ -1,144.8224227860 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Aave Base wstETH का USD में मूल्य बदलाव $ -1,409.548570394174 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +46.29+1.24%
30 दिन$ -876.7539855690-23.14%
60 दिन$ -1,144.8224227860-30.22%
90 दिन$ -1,409.548570394174-27.12%

Wrapped Aave Base wstETH के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में WABASWSTETH का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Wrapped Aave Base wstETH के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Wrapped Aave Base wstETH की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए WABASWSTETH के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Wrapped Aave Base wstETHप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Wrapped Aave Base wstETH

2030 में 1 Wrapped Aave Base wstETH का मूल्य कितना होगा?
अगर Wrapped Aave Base wstETH 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Wrapped Aave Base wstETH के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:34:21 (UTC+8)

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Wrapped Aave Base wstETH के बारे में और जानें

अस्वीकरण

