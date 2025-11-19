एक्सचेंजDEX+
Wrapped Aave Avalanche USDT का आज का लाइव मूल्य 1.22 USD है.WAAVAUSDT का मार्केट कैप 81,348 USD है. भारत में WAAVAUSDT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Wrapped Aave Avalanche USDT मूल्य (WAAVAUSDT)

1 WAAVAUSDT से USD लाइव प्राइस:

$1.22
$1.22$1.22
0.00%1D
USD
Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:57:35 (UTC+8)

Wrapped Aave Avalanche USDT का आज का मूल्य

आज Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) का लाइव मूल्य $ 1.22 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा WAAVAUSDT से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.22 प्रति WAAVAUSDT है.

$ 81,348 के मार्केट कैप के अनुसार Wrapped Aave Avalanche USDT करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 66.91K WAAVAUSDT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, WAAVAUSDT की ट्रेडिंग $ 1.22 (निम्न) और $ 1.22 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.53 और सबसे निम्न स्तर $ 0.574882 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में WAAVAUSDT में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) मार्केट की जानकारी

$ 81.35K
$ 81.35K$ 81.35K

--
----

$ 81.35K
$ 81.35K$ 81.35K

66.91K
66.91K 66.91K

66,905.118228
66,905.118228 66,905.118228

Wrapped Aave Avalanche USDT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAAVAUSDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 66.91K है, कुल आपूर्ति 66905.118228 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 81.35K है.

Wrapped Aave Avalanche USDT की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.22
$ 1.22$ 1.22
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.22
$ 1.22$ 1.22
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 0.574882
$ 0.574882$ 0.574882

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wrapped Aave Avalanche USDT का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wrapped Aave Avalanche USDT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0349845980 था.
पिछले 60 दिनों में, Wrapped Aave Avalanche USDT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0357029340 था.
पिछले 90 दिनों में, Wrapped Aave Avalanche USDT का USD में मूल्य बदलाव $ +0.042243859244273 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0.00.00%
30 दिन$ +0.0349845980+2.87%
60 दिन$ +0.0357029340+2.93%
90 दिन$ +0.042243859244273+3.59%

Wrapped Aave Avalanche USDT के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में WAAVAUSDT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Wrapped Aave Avalanche USDT के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Wrapped Aave Avalanche USDT की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए WAAVAUSDT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Wrapped Aave Avalanche USDTप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

2030 में 1 Wrapped Aave Avalanche USDT का मूल्य कितना होगा?
अगर Wrapped Aave Avalanche USDT 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Wrapped Aave Avalanche USDT के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
