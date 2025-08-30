WORMS की अधिक जानकारी

Worms Among Us लोगो

Worms Among Us मूल्य (WORMS)

गैर-सूचीबद्ध

1 WORMS से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Worms Among Us (WORMS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:44:37 (UTC+8)

Worms Among Us (WORMS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109254
$ 0.00109254$ 0.00109254

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.94%

+4.94%

Worms Among Us (WORMS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WORMS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WORMS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00109254 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WORMS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Worms Among Us (WORMS) मार्केट की जानकारी

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

--
----

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

985.70M
985.70M 985.70M

985,701,030.071771
985,701,030.071771 985,701,030.071771

Worms Among Us का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WORMS की मार्केट में उपलब्ध राशि 985.70M है, कुल आपूर्ति 985701030.071771 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.70K है.

Worms Among Us (WORMS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Worms Among Us का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Worms Among Us का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Worms Among Us का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Worms Among Us का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-5.19%
60 दिन$ 0+20.72%
90 दिन$ 0--

Worms Among Us (WORMS) क्या है

WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer.

Worms Among Us (WORMS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Worms Among Us प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Worms Among Us (WORMS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Worms Among Us (WORMS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Worms Among Us के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Worms Among Us प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WORMS लोकल करेंसी में

Worms Among Us (WORMS) टोकन का अर्थशास्त्र

Worms Among Us (WORMS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WORMS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Worms Among Us (WORMS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Worms Among Us (WORMS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WORMS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WORMS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WORMS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Worms Among Us का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WORMS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WORMS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WORMS की मार्केट में उपलब्ध राशि 985.70M USD है.
WORMS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WORMS ने 0.00109254 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WORMS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WORMS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WORMS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WORMS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WORMS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WORMS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WORMS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:44:37 (UTC+8)

