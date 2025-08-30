Worms Among Us मूल्य (WORMS)
Worms Among Us (WORMS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WORMS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WORMS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00109254 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WORMS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Worms Among Us का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WORMS की मार्केट में उपलब्ध राशि 985.70M है, कुल आपूर्ति 985701030.071771 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.70K है.
आज के दिन के दौरान, Worms Among Us का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Worms Among Us का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Worms Among Us का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Worms Among Us का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-5.19%
|60 दिन
|$ 0
|+20.72%
|90 दिन
|$ 0
|--
WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer.
Worms Among Us (WORMS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WORMS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
