World Series of Degens मूल्य (WSOD)
World Series of Degens (WSOD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WSOD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WSOD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WSOD में +0.75%, 24 घंटों में -5.37%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
World Series of Degens का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WSOD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.71K है.
आज के दिन के दौरान, World Series of Degens का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, World Series of Degens का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, World Series of Degens का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, World Series of Degens का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.37%
|30 दिन
|$ 0
|-31.25%
|60 दिन
|$ 0
|-58.56%
|90 दिन
|$ 0
|--
World Series of Degens is a Solana-based meme project that caters to "degens" (short for degenerates, a term of endearment amongst people who love to gamble on crypto, sports, poker, slots, etc.). It's mascot is "Degen Danny." But WSOD is also more than just a meme idea; it also has utility. Things like leaderboards, giveaways, sponsored entries into poker events, and even merch (i.e., patches, wristbands, etc.). Those in the WSOD community can share "bad beat" stories, discuss their pending wagers, and much more. The more active you are in the WSOD community, the more you'll rank on WSOD's leaderboards, which makes you eligible for recognition and prizes.
