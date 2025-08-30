WOPEN मूल्य (WOPEN)
--
--
+9.86%
+9.86%
WOPEN (WOPEN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WOPEN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WOPEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WOPEN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +9.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
WOPEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WOPEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 968.59M है, कुल आपूर्ति 968590491.631163 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.22K है.
आज के दिन के दौरान, WOPEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WOPEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, WOPEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, WOPEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-57.30%
|60 दिन
|$ 0
|-91.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Open Crypto Foundation (OCF) represents a paradigm shift in the blockchain ecosystem, establishing a robust framework for secure, transparent, and interoperable decentralized applications. Our mission encompasses the development of cutting-edge cryptographic solutions, the implementation of advanced consensus mechanisms, and the creation of a comprehensive ecosystem that prioritizes security, scalability, and user sovereignty. Through our subsidiary OpenLabs, we are pioneering the OpenNet blockchain protocol, a next-generation distributed ledger technology that integrates zero-knowledge proofs, sharding mechanisms, and cross-chain interoperability protocols to deliver unprecedented performance and security guarantees. The token economics of OpenNet are designed to create a synergistic relationship between utility, security, and decentralized governance. The open token fuels network activity and application usage, while the stake token secures the network through PoS and empowers the community DAO. The initial allocation provides a foundation, but the long-term evolution of supply, rewards, and resource allocation is placed firmly in the hands of the stake holders.
