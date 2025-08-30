Woolly Mouse मूल्य (WOOLLY)
+0.50%
-3.74%
-2.03%
-2.03%
Woolly Mouse (WOOLLY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WOOLLY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WOOLLY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.003208 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WOOLLY में +0.50%, 24 घंटों में -3.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Woolly Mouse का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WOOLLY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.71M है, कुल आपूर्ति 998711019.29176 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.67K है.
आज के दिन के दौरान, Woolly Mouse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Woolly Mouse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Woolly Mouse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Woolly Mouse का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.74%
|30 दिन
|$ 0
|+10.59%
|60 दिन
|$ 0
|+26.27%
|90 दिन
|$ 0
|--
This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation.
Woolly Mouse (WOOLLY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WOOLLY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
