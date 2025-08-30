Woofi the genius dog मूल्य (WOOFI)
-2.98%
-5.88%
-12.69%
-12.69%
Woofi the genius dog (WOOFI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WOOFI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WOOFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00595592 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WOOFI में -2.98%, 24 घंटों में -5.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Woofi the genius dog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 702.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WOOFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 991.12M है, कुल आपूर्ति 991119146.48 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 702.35K है.
आज के दिन के दौरान, Woofi the genius dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Woofi the genius dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Woofi the genius dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Woofi the genius dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.88%
|30 दिन
|$ 0
|-57.63%
|60 दिन
|$ 0
|-83.88%
|90 दिन
|$ 0
|--
We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto
Woofi the genius dog (WOOFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WOOFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
