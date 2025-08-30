Woof मूल्य (WOOF)
-0.86%
-3.97%
+77.79%
+77.79%
Woof (WOOF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WOOF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WOOF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01513324 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WOOF में -0.86%, 24 घंटों में -3.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +77.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Woof का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 397.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WOOF की मार्केट में उपलब्ध राशि 474.43M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 837.14K है.
आज के दिन के दौरान, Woof का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Woof का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Woof का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Woof का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.97%
|30 दिन
|$ 0
|+55.01%
|60 दिन
|$ 0
|+74.91%
|90 दिन
|$ 0
|--
Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.
