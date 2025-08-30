WOOF की अधिक जानकारी

Woof लोगो

Woof मूल्य (WOOF)

गैर-सूचीबद्ध

1 WOOF से USD लाइव प्राइस:

$0.00083714
$0.00083714
-3.90%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Woof (WOOF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:00:50 (UTC+8)

Woof (WOOF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01513324
$ 0.01513324

$ 0
$ 0

-0.86%

-3.97%

+77.79%

+77.79%

Woof (WOOF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WOOF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WOOF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01513324 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WOOF में -0.86%, 24 घंटों में -3.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +77.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Woof (WOOF) मार्केट की जानकारी

$ 397.17K
$ 397.17K

--
--

$ 837.14K
$ 837.14K

474.43M
474.43M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Woof का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 397.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WOOF की मार्केट में उपलब्ध राशि 474.43M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 837.14K है.

Woof (WOOF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Woof का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Woof का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Woof का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Woof का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.97%
30 दिन$ 0+55.01%
60 दिन$ 0+74.91%
90 दिन$ 0--

Woof (WOOF) क्या है

Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Woof प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Woof (WOOF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Woof (WOOF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Woof के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Woof प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WOOF लोकल करेंसी में

Woof (WOOF) टोकन का अर्थशास्त्र

Woof (WOOF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WOOF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Woof (WOOF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Woof (WOOF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WOOF प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WOOF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WOOF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Woof का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WOOF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 397.17K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WOOF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WOOF की मार्केट में उपलब्ध राशि 474.43M USD है.
WOOF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WOOF ने 0.01513324 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WOOF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WOOF ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WOOF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WOOF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WOOF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WOOF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WOOF का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:00:50 (UTC+8)

