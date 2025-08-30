WONG मूल्य (WONG)
WONG (WONG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WONG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WONG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00911235 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WONG में +0.45%, 24 घंटों में -5.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +21.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
WONG का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 360.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WONG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 360.46K है.
आज के दिन के दौरान, WONG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WONG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, WONG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, WONG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.15%
|30 दिन
|$ 0
|+14.61%
|60 दिन
|$ 0
|+11.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
WONG is chaos in coin form, born out of ApeChain to confuse, amuse, and occasionally blow your mind. It’s a memecoin with a purpose—no promises, no utility, just pure meme magic and art-fueled anarchy. This is a token that dares to ask, What can go WONG? With a vibe that’s part hero, part troublemaker, and 100% meme-fueled chaos, $WONG exists to entertain, confuse, and onboard new users to ApeChain. Whether it’s through its viral TikTok series, “WONG or Right”, or its seamless wallet onboarding tool that rivals the smoothness of butter, $WONG is here to disrupt not just ApeChain but the entire crypto space. More than just a coin, $WONG is a living meme—an unpredictable force that thrives on community-driven humor, irreverent content, and a relentless commitment to being the weirdest, most entertaining token in the market. From its grassroots beginnings to its global ambitions, $WONG is proving that chaos and creativity are the ultimate recipe for blockchain success. If you're tired of boring projects and utility-based snooze-fests, $WONG invites you to embrace the madness, join the movement, and see just how wong you can go.
