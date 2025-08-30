Wonder Sites मूल्य (WONDER)
Wonder Sites (WONDER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WONDER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WONDER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00256663 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WONDER में -0.26%, 24 घंटों में +18.98%, तथा पिछले 7 दिनों में +37.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wonder Sites का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 271.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WONDER की मार्केट में उपलब्ध राशि 972.08M है, कुल आपूर्ति 972083141.0446652 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 271.75K है.
आज के दिन के दौरान, Wonder Sites का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wonder Sites का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Wonder Sites का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Wonder Sites का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+18.98%
|30 दिन
|$ 0
|+13.33%
|60 दिन
|$ 0
|-51.93%
|90 दिन
|$ 0
|--
$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.
