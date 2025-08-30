WolfSafePoorPeople मूल्य (WSPP)
-0.30%
+1.22%
+9.76%
+9.76%
WolfSafePoorPeople (WSPP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WSPP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WSPP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WSPP में -0.30%, 24 घंटों में +1.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
WolfSafePoorPeople का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 304.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WSPP की मार्केट में उपलब्ध राशि 13,542.39T है, कुल आपूर्ति 4.999999975e+16 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.12M है.
आज के दिन के दौरान, WolfSafePoorPeople का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WolfSafePoorPeople का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, WolfSafePoorPeople का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, WolfSafePoorPeople का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.22%
|30 दिन
|$ 0
|+26.30%
|60 दिन
|$ 0
|+12.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
What Is WolfSafePoorPeople (WSPP)? WSPP is a token that fans use to help each other with the world's poor with blockchain technology and running on Binance Smart Chain. What makes WolfSafePoorPeople different from every other Token? We are a team of experienced blockchain developers and are willing to dedicate your time to take this project to the next level, so we can reduce poverty in the world by helping each other! What Is Mission ? Our mission is to make the world's eyes open that humans are social creatures who are very dependent on others.For this reason, forming a good ecosystem with cryptocurrency masters will make it easier for us to help every poor person in the world. What IS Vision ? Our vision is to reduce poverty in the world by means of which everyone has the right to have WSPP tokens that can be stored in their wallets. That way, it has helped our program in reducing poverty so that price changes will take effect as planned. After that our next program will make a large donation to every poor person in the world regardless of which country.
