Wolf Skull (SKULL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SKULL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SKULL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00000505 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SKULL में 0.00%, 24 घंटों में -3.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wolf Skull का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SKULL की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.81K है.
आज के दिन के दौरान, Wolf Skull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wolf Skull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Wolf Skull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Wolf Skull का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.45%
|30 दिन
|$ 0
|+26.59%
|60 दिन
|$ 0
|+8.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
Wolfskull is Matt Furie’s most menacing creation, a main character straight from the pages of his latest comic book ‘Mindviscosity’. He’s back and more menacing with an intense appetite for meme characters – Wolfskull is here to cause havoc, bringing you next level eye candy and an unforgettable journey. Wolfskull token has no association with Matt Furie or his creation “Mindviscosity”. This token is simply paying homage to a beloved meme we all love and recognize.
