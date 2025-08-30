Wolf of Dumb Street मूल्य (WODS)
0.00%
-3.19%
-19.63%
-19.63%
Wolf of Dumb Street (WODS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WODS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WODS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WODS में 0.00%, 24 घंटों में -3.19%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wolf of Dumb Street का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WODS की मार्केट में उपलब्ध राशि 957.28M है, कुल आपूर्ति 957278221.8296238 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.22K है.
आज के दिन के दौरान, Wolf of Dumb Street का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wolf of Dumb Street का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Wolf of Dumb Street का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Wolf of Dumb Street का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.19%
|30 दिन
|$ 0
|-33.64%
|60 दिन
|$ 0
|-13.05%
|90 दिन
|$ 0
|--
Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.
Wolf of Dumb Street (WODS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WODS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
