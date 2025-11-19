एक्सचेंजDEX+
WLF TOKEN का आज का लाइव मूल्य 0.00128812 USD है.WLF का मार्केट कैप 3,688,065 USD है. भारत में WLF से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 WLF से USD लाइव प्राइस:

$0.00128812
$0.00128812$0.00128812
-0.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
WLF TOKEN (WLF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:13:35 (UTC+8)

WLF TOKEN का आज का मूल्य

आज WLF TOKEN (WLF) का लाइव मूल्य $ 0.00128812 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.65% का बदलाव आया है. मौजूदा WLF से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00128812 प्रति WLF है.

$ 3,688,065 के मार्केट कैप के अनुसार WLF TOKEN करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 2.86B WLF है. पिछले 24 घंटों के दौरान, WLF की ट्रेडिंग $ 0.00123787 (निम्न) और $ 0.00129655 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.0021434 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में WLF में पिछले एक घंटे में +0.16% और पिछले 7 दिनों में -0.50% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

WLF TOKEN (WLF) मार्केट की जानकारी

$ 3.69M
$ 3.69M$ 3.69M

--
----

$ 25.76M
$ 25.76M$ 25.76M

2.86B
2.86B 2.86B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

WLF TOKEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WLF की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.86B है, कुल आपूर्ति 20000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.76M है.

WLF TOKEN की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00123787
$ 0.00123787$ 0.00123787
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00129655
$ 0.00129655$ 0.00129655
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00123787
$ 0.00123787$ 0.00123787

$ 0.00129655
$ 0.00129655$ 0.00129655

$ 0.0021434
$ 0.0021434$ 0.0021434

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-0.64%

-0.50%

-0.50%

WLF TOKEN (WLF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, WLF TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WLF TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004485854 था.
पिछले 60 दिनों में, WLF TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017331749 था.
पिछले 90 दिनों में, WLF TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.64%
30 दिन$ -0.0004485854-34.82%
60 दिन$ +0.0017331749+134.55%
90 दिन$ 0--

WLF TOKEN के लिए प्राइस पूर्वानुमान

WLF TOKEN (WLF) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में WLF का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
WLF TOKEN (WLF) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, WLF TOKEN के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

WLF TOKEN (WLF) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.