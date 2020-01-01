WIZZIE (WIZZIE) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं.

WIZZIE (WIZZIE) जानकारी

The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild:

🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds!

🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane.

🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok.

💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper.

✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed.

🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual!

🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price.

⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic.

🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie.