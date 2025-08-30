SCRL की अधिक जानकारी

Wizarre Scroll लोगो

Wizarre Scroll मूल्य (SCRL)

गैर-सूचीबद्ध

1 SCRL से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Wizarre Scroll (SCRL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:22:26 (UTC+8)

Wizarre Scroll (SCRL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00200883
$ 0.00200883$ 0.00200883

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.27%

-0.27%

Wizarre Scroll (SCRL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SCRL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCRL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00200883 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCRL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wizarre Scroll (SCRL) मार्केट की जानकारी

$ 16.56K
$ 16.56K$ 16.56K

--
----

$ 30.71K
$ 30.71K$ 30.71K

4.52B
4.52B 4.52B

8,375,974,630.849999
8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999

Wizarre Scroll का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.56K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCRL की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.52B है, कुल आपूर्ति 8375974630.849999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.71K है.

Wizarre Scroll (SCRL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wizarre Scroll का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wizarre Scroll का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Wizarre Scroll का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Wizarre Scroll का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-3.47%
60 दिन$ 0-8.64%
90 दिन$ 0--

Wizarre Scroll (SCRL) क्या है

Mobile blockchain video game inspired by Worms and Magicka. Allows playing crossplay on mobile and computer. Free-to-play and Play-to-earn combined into one ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Wizarre Scroll (SCRL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Wizarre Scroll प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wizarre Scroll (SCRL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wizarre Scroll (SCRL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wizarre Scroll के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wizarre Scroll प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SCRL लोकल करेंसी में

Wizarre Scroll (SCRL) टोकन का अर्थशास्त्र

Wizarre Scroll (SCRL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCRL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wizarre Scroll (SCRL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wizarre Scroll (SCRL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SCRL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SCRL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SCRL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wizarre Scroll का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SCRL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.56K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SCRL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SCRL की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.52B USD है.
SCRL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SCRL ने 0.00200883 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SCRL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SCRL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SCRL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SCRL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SCRL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SCRL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SCRL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:22:26 (UTC+8)

