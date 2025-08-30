WIZARD की अधिक जानकारी

Wizard Gang लोगो

Wizard Gang मूल्य (WIZARD)

गैर-सूचीबद्ध

1 WIZARD से USD लाइव प्राइस:

$0.00289724
-15.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Wizard Gang (WIZARD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:45:11 (UTC+8)

Wizard Gang (WIZARD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00281743
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00357589
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00281743
$ 0.00357589
$ 0.00760012
$ 0
-2.76%

-15.62%

-3.09%

-3.09%

Wizard Gang (WIZARD) रियल-टाइम प्राइस $0.00289724 है. पिछले 24 घंटों में, WIZARD ने $ 0.00281743 के कम और $ 0.00357589 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WIZARD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00760012 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WIZARD में -2.76%, 24 घंटों में -15.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wizard Gang (WIZARD) मार्केट की जानकारी

$ 2.90M
--
$ 2.90M
999.84M
999,837,580.672694
Wizard Gang का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WIZARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.84M है, कुल आपूर्ति 999837580.672694 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.90M है.

Wizard Gang (WIZARD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wizard Gang का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000536389924413784 था.
पिछले 30 दिनों में, Wizard Gang का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011094482 था.
पिछले 60 दिनों में, Wizard Gang का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0067307935 था.
पिछले 90 दिनों में, Wizard Gang का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018888990462373225 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000536389924413784-15.62%
30 दिन$ +0.0011094482+38.29%
60 दिन$ +0.0067307935+232.32%
90 दिन$ +0.0018888990462373225+187.33%

Wizard Gang (WIZARD) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Wizard Gang प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wizard Gang (WIZARD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wizard Gang (WIZARD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wizard Gang के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wizard Gang प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WIZARD लोकल करेंसी में

Wizard Gang (WIZARD) टोकन का अर्थशास्त्र

Wizard Gang (WIZARD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WIZARD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wizard Gang (WIZARD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wizard Gang (WIZARD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WIZARD प्राइस 0.00289724 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WIZARD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WIZARD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00289724 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wizard Gang का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WIZARD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WIZARD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WIZARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.84M USD है.
WIZARD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WIZARD ने 0.00760012 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WIZARD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WIZARD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WIZARD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WIZARD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WIZARD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WIZARD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WIZARD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:45:11 (UTC+8)

