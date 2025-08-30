Wizard Cat मूल्य (WIZARD)
Wizard Cat (WIZARD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WIZARD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WIZARD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WIZARD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -1.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wizard Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WIZARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.16K है.
आज के दिन के दौरान, Wizard Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wizard Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Wizard Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Wizard Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+20.80%
|60 दिन
|$ 0
|+69.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
In the enchanted world of Cryptonia, The Wizard Cat was no ordinary feline. Armed with a magical staff and an ancient spellbook, this mystical cat cast a viral spell on TikTok, capturing the hearts of millions overnight. Born from its viral fame, the “Wizard Cat” meme coin emerged, infused with the cat’s magical power. Holders of the coin are not just investors—they’re apprentices in the art of cryptic magic, wielding a piece of The Wizard Cat’s legendary sorcery. Now, with every transaction, a touch of magic spreads across the digital realm, building a community of wizards ready to turn the crypto world into their playground of enchantment.
Wizard Cat (WIZARD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WIZARD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
