Winter Arc (WINTER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WINTER ने $ 0 के कम और $ 0.00104012 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WINTER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02920174 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WINTER में -0.37%, 24 घंटों में -10.61%, तथा पिछले 7 दिनों में -30.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Winter Arc का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 875.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WINTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 972.42M है, कुल आपूर्ति 972422164.853721 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 875.85K है.
आज के दिन के दौरान, Winter Arc का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000106947853404732 था.
पिछले 30 दिनों में, Winter Arc का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Winter Arc का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Winter Arc का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000106947853404732
|-10.61%
|30 दिन
|$ 0
|+124.56%
|60 दिन
|$ 0
|+320.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too
Winter Arc (WINTER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WINTER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
