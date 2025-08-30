WINTER की अधिक जानकारी

Winter Arc मूल्य (WINTER)

गैर-सूचीबद्ध

1 WINTER से USD लाइव प्राइस:

$0.00090068
$0.00090068$0.00090068
-10.60%1D
USD
Winter Arc (WINTER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:31:36 (UTC+8)

Winter Arc (WINTER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00104012
$ 0.00104012$ 0.00104012
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104012
$ 0.00104012$ 0.00104012

$ 0.02920174
$ 0.02920174$ 0.02920174

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-10.61%

-30.16%

-30.16%

Winter Arc (WINTER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WINTER ने $ 0 के कम और $ 0.00104012 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WINTER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02920174 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WINTER में -0.37%, 24 घंटों में -10.61%, तथा पिछले 7 दिनों में -30.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Winter Arc (WINTER) मार्केट की जानकारी

$ 875.85K
$ 875.85K$ 875.85K

--
----

$ 875.85K
$ 875.85K$ 875.85K

972.42M
972.42M 972.42M

972,422,164.853721
972,422,164.853721 972,422,164.853721

Winter Arc का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 875.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WINTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 972.42M है, कुल आपूर्ति 972422164.853721 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 875.85K है.

Winter Arc (WINTER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Winter Arc का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000106947853404732 था.
पिछले 30 दिनों में, Winter Arc का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Winter Arc का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Winter Arc का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000106947853404732-10.61%
30 दिन$ 0+124.56%
60 दिन$ 0+320.53%
90 दिन$ 0--

Winter Arc (WINTER) क्या है

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

Winter Arc (WINTER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Winter Arc प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Winter Arc (WINTER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Winter Arc (WINTER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Winter Arc के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Winter Arc प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WINTER लोकल करेंसी में

Winter Arc (WINTER) टोकन का अर्थशास्त्र

Winter Arc (WINTER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WINTER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Winter Arc (WINTER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Winter Arc (WINTER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WINTER प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WINTER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WINTER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Winter Arc का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WINTER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 875.85K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WINTER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WINTER की मार्केट में उपलब्ध राशि 972.42M USD है.
WINTER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WINTER ने 0.02920174 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WINTER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WINTER ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WINTER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WINTER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WINTER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WINTER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WINTER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:31:36 (UTC+8)

