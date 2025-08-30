winston spider monkey मूल्य (WINSTON)
winston spider monkey (WINSTON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WINSTON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WINSTON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WINSTON में +1.65%, 24 घंटों में -7.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
winston spider monkey का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WINSTON की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.36M है, कुल आपूर्ति 999359140.198877 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.64K है.
आज के दिन के दौरान, winston spider monkey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, winston spider monkey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, winston spider monkey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, winston spider monkey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.54%
|30 दिन
|$ 0
|+10.64%
|60 दिन
|$ 0
|+25.89%
|90 दिन
|$ 0
|--
We’ve been checking out Winston’s videos on TikTok, and we couldn't get enough of how adorable this little monkey is! Naturally, the community wanted to get involved and show our support. After reaching out to his dad, @MichaelRobison on Instagram and TikTok, we finally connected with him on X. We shared our vision of making #Winston a crypto and internet sensation with our token, and Michael has been nothing but supportive. Not only has he posted about us on his X account, but he also updated his TikTok bio to include our Dex link and has even started making personalized videos for us. Michael’s deep roots in the crypto world make this collaboration even more exciting—he’s a true OG, having contributed to the Ethereum fork paper and worked on many white papers from 2016-2019. He’s no stranger to crypto! In honor of Winston, we’re thrilled to announce that once we reach a $10 million market cap, members of the community will be donating $5,000 to Winston’s 501(c)(3) non-profit organization! Be sure to check them out and join us in supporting!
winston spider monkey (WINSTON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WINSTON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
