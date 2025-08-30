Winnie the Poodle मूल्य (WINNIE)
Winnie the Poodle (WINNIE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WINNIE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WINNIE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01291401 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WINNIE में +1.53%, 24 घंटों में -5.70%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Winnie the Poodle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WINNIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999997489.426668 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.41K है.
आज के दिन के दौरान, Winnie the Poodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Winnie the Poodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Winnie the Poodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Winnie the Poodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.70%
|30 दिन
|$ 0
|+23.69%
|60 दिन
|$ 0
|+28.34%
|90 दिन
|$ 0
|--
Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.
Winnie the Poodle (WINNIE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WINNIE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
