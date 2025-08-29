WINK की अधिक जानकारी

WINK लोगो

WINK मूल्य (WINK)

गैर-सूचीबद्ध

1 WINK से USD लाइव प्राइस:

$0.03537066
-0.30%1D
mexc
USD
WINK (WINK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:12:25 (UTC+8)

WINK (WINK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03496437
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03662896
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03496437

$ 0.03662896

$ 0.03662896

$ 0.01212275

-0.00%

-0.37%

+20.49%

+20.49%

WINK (WINK) रियल-टाइम प्राइस $0.03537066 है. पिछले 24 घंटों में, WINK ने $ 0.03496437 के कम और $ 0.03662896 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WINK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03662896 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01212275 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WINK में -0.00%, 24 घंटों में -0.37%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

WINK (WINK) मार्केट की जानकारी

$ 12.95M

--

$ 35.37M

365.99M

1,000,000,000.0

WINK का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.95M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WINK की मार्केट में उपलब्ध राशि 365.99M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.37M है.

WINK (WINK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, WINK का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001324740359173 था.
पिछले 30 दिनों में, WINK का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0077062092 था.
पिछले 60 दिनों में, WINK का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0093033006 था.
पिछले 90 दिनों में, WINK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0001324740359173-0.37%
30 दिन$ +0.0077062092+21.79%
60 दिन$ +0.0093033006+26.30%
90 दिन$ 0--

WINK (WINK) क्या है

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

WINK प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में WINK (WINK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके WINK (WINK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? WINK के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब WINK प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WINK लोकल करेंसी में

WINK (WINK) टोकन का अर्थशास्त्र

WINK (WINK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WINK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: WINK (WINK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज WINK (WINK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WINK प्राइस 0.03537066 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WINK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WINK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03537066 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
WINK का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WINK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.95M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WINK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WINK की मार्केट में उपलब्ध राशि 365.99M USD है.
WINK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WINK ने 0.03662896 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WINK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WINK ने 0.01212275 USD की ATL प्राइस देखी.
WINK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WINK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WINK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WINK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WINK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:12:25 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.