Wild Goat Coin (WGC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WGC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WGC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00135352 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WGC में -9.78%, 24 घंटों में -8.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wild Goat Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 355.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WGC की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.00B है, कुल आपूर्ति 5000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 355.34K है.
आज के दिन के दौरान, Wild Goat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wild Goat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Wild Goat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Wild Goat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.34%
|30 दिन
|$ 0
|+19.68%
|60 दिन
|$ 0
|+82.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains.
