Wild Forest Token (WF) रियल-टाइम प्राइस $0.01142677 है. पिछले 24 घंटों में, WF ने $ 0.01131096 के कम और $ 0.01253874 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.079021 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00217244 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WF में +0.42%, 24 घंटों में -6.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Wild Forest Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 522.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WF की मार्केट में उपलब्ध राशि 45.77M है, कुल आपूर्ति 989999998.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.31M है.
आज के दिन के दौरान, Wild Forest Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007889319587726 था.
पिछले 30 दिनों में, Wild Forest Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0094057446 था.
पिछले 60 दिनों में, Wild Forest Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0428728308 था.
पिछले 90 दिनों में, Wild Forest Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0080457148734509458 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0007889319587726
|-6.45%
|30 दिन
|$ +0.0094057446
|+82.31%
|60 दिन
|$ +0.0428728308
|+375.20%
|90 दिन
|$ +0.0080457148734509458
|+237.96%
Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.
Wild Forest Token (WF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
