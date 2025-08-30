WIFE की अधिक जानकारी

Wife Changing Money लोगो

Wife Changing Money मूल्य (WIFE)

गैर-सूचीबद्ध

1 WIFE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-21.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Wife Changing Money (WIFE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:27:41 (UTC+8)

Wife Changing Money (WIFE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101979
$ 0.00101979$ 0.00101979

$ 0
$ 0$ 0

-0.92%

-21.65%

-1.03%

-1.03%

Wife Changing Money (WIFE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WIFE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WIFE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00101979 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WIFE में -0.92%, 24 घंटों में -21.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wife Changing Money (WIFE) मार्केट की जानकारी

$ 46.51K
$ 46.51K$ 46.51K

--
----

$ 46.51K
$ 46.51K$ 46.51K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Wife Changing Money का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WIFE की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.51K है.

Wife Changing Money (WIFE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wife Changing Money का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wife Changing Money का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Wife Changing Money का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Wife Changing Money का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-21.65%
30 दिन$ 0-46.00%
60 दिन$ 0-97.57%
90 दिन$ 0--

Wife Changing Money (WIFE) क्या है

WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto “Wife Changing Money” plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है.

Wife Changing Money (WIFE) संसाधन

Wife Changing Money प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wife Changing Money (WIFE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wife Changing Money (WIFE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wife Changing Money के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wife Changing Money प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Wife Changing Money (WIFE) टोकन का अर्थशास्त्र

Wife Changing Money (WIFE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WIFE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wife Changing Money (WIFE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wife Changing Money (WIFE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WIFE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WIFE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WIFE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wife Changing Money का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WIFE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.51K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WIFE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WIFE की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B USD है.
WIFE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WIFE ने 0.00101979 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WIFE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WIFE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WIFE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WIFE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WIFE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WIFE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WIFE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:27:41 (UTC+8)

