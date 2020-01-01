WickedBet Casino (WIK) टोकन का अर्थशास्त्र WickedBet Casino (WIK) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

WickedBet Casino (WIK) जानकारी Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

Early Access to our currently USDT based Casino.

A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.

Higher level access within our affiliate system.

Scaling rewards via our daily log in faucet system. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.wickedbet.com व्हाइटपेपर: https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics अभी WIK खरीदें!

WickedBet Casino (WIK) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण WickedBet Casino (WIK) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 135.41K $ 135.41K $ 135.41K कुल आपूर्ति: $ 69.45M $ 69.45M $ 69.45M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 268.69K $ 268.69K $ 268.69K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.211205 $ 0.211205 $ 0.211205 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00307217 $ 0.00307217 $ 0.00307217 मौजूदा प्राइस: $ 0.00386892 $ 0.00386892 $ 0.00386892 WickedBet Casino (WIK) प्राइस के बारे में अधिक जानें

WickedBet Casino (WIK) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले WickedBet Casino (WIK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: WIK टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने WIK मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप WIK के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो WIK टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

