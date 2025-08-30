WibWob मूल्य (WIBWOB)
+0.49%
-14.13%
-21.60%
-21.60%
WibWob (WIBWOB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WIBWOB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WIBWOB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01022897 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WIBWOB में +0.49%, 24 घंटों में -14.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
WibWob का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WIBWOB की मार्केट में उपलब्ध राशि 982.45M है, कुल आपूर्ति 982452768.76443 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.41K है.
आज के दिन के दौरान, WibWob का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WibWob का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, WibWob का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, WibWob का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-14.13%
|30 दिन
|$ 0
|+2.00%
|60 दिन
|$ 0
|+37.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.
