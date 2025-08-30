WHINECOIN की अधिक जानकारी

whinecoin लोगो

whinecoin मूल्य (WHINECOIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 WHINECOIN से USD लाइव प्राइस:

--
----
-7.50%1D
mexc
USD
whinecoin (WHINECOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:30:38 (UTC+8)

whinecoin (WHINECOIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-7.51%

+15.41%

+15.41%

whinecoin (WHINECOIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WHINECOIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WHINECOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WHINECOIN में -0.63%, 24 घंटों में -7.51%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

whinecoin (WHINECOIN) मार्केट की जानकारी

$ 44.89K
$ 44.89K$ 44.89K

--
----

$ 44.89K
$ 44.89K$ 44.89K

999.71M
999.71M 999.71M

999,705,942.117608
999,705,942.117608 999,705,942.117608

whinecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 44.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WHINECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.71M है, कुल आपूर्ति 999705942.117608 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 44.89K है.

whinecoin (WHINECOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, whinecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, whinecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, whinecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, whinecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.51%
30 दिन$ 0+8.96%
60 दिन$ 0-56.61%
90 दिन$ 0--

whinecoin (WHINECOIN) क्या है

$WhineCoin is a satirical meme token built to mock the never-ending whining in the crypto space — from influencers crying about rugs, Solana downtime, gas fees, to bagholders raging on X.WhineCoin is now more than a meme token — it is a cultural artifact reflecting the emotional volatility of crypto markets. While remaining true to its satirical roots, it has also emerged as a model for how humor, honesty, and self-awareness can drive organic growth in a space often dominated by hype and deception. We continue to innovate at the intersection of content, community, and culture, with plans to expand into interactive tools, NFTs, and creator collaborations — all powered by the same principle:The market may be irrational, but the whining is eternal.

WHINECOIN लोकल करेंसी में

whinecoin (WHINECOIN) टोकन का अर्थशास्त्र

whinecoin (WHINECOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WHINECOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: whinecoin (WHINECOIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज whinecoin (WHINECOIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WHINECOIN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WHINECOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WHINECOIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
whinecoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WHINECOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 44.89K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WHINECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WHINECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.71M USD है.
WHINECOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WHINECOIN ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WHINECOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WHINECOIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WHINECOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WHINECOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WHINECOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WHINECOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WHINECOIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:30:38 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.