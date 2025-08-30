what if मूल्य (IF)
+1.64%
-5.82%
-0.91%
-0.91%
what if (IF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IF में +1.64%, 24 घंटों में -5.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
what if का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IF की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.82M है, कुल आपूर्ति 997822351.807699 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.94K है.
आज के दिन के दौरान, what if का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, what if का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, what if का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, what if का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.82%
|30 दिन
|$ 0
|+6.25%
|60 दिन
|$ 0
|-78.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
What if? What if anything? What if 1 Billion MC? It is community driven with a super strong group of members. Many things are being planned for the long term success of the project. It is our mission and goal to make this one of the top memes in the space. We are growing as a community and have several people onboard that are well versed in various areas. As we advance we will reaching out to different marketers and exchanges.
what if (IF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
