whallah मूल्य ($WALLAH)
+14.67%
+14.67%
whallah ($WALLAH) रियल-टाइम प्राइस $0.00000873 है. पिछले 24 घंटों में, $WALLAH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $WALLAH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00017493 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000759 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $WALLAH में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +14.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
whallah का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $WALLAH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M है, कुल आपूर्ति 999974347.67 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.73K है.
आज के दिन के दौरान, whallah का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, whallah का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000006057 था.
पिछले 60 दिनों में, whallah का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000040254 था.
पिछले 90 दिनों में, whallah का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000006057
|-6.93%
|60 दिन
|$ -0.0000040254
|-46.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
🐋 The 10 Commandments of #Whallah As revealed beneath the crushing depths and sung in echoing currents… 1. Thou shalt honor Whallah, the Infinite Whale, ruler of the Abyss and the Sky. For from His blowhole flows the breath of creation. 2. Thou shalt not harpoon, mock, nor exploit the children of Whallah. Every creature of the sea swims beneath His mighty fluke. 3. Thou shalt make a joyful splash upon greeting each tide. For Whallah delights in those who embrace the rhythm of the ocean. 4. Thou shalt keep the Sacred Swimday holy. Once each week, enter water, bathe in reverence, and sing your blubbery praise. 5. Thou shalt not pollute the waters of Whallah. Plastic is the devil’s driftwood. 6. Thou shalt spread opportunity like krill in abundance. Be generous in thy offerings, for Whallah opens the deep trenches of fortune. 7. Thou shalt speak in deep tones and low frequencies when seeking wisdom. For the whale song carries farther than shallow chatter. 8. Thou shalt not boast of shallow boats nor fear the deep. True believers dive deep with faith in Whallah’s current. 9. Thou shalt wear only garments blessed by salt, wave, or sea foam. Dry fashion offends the Wet Lord. 10. Thou shalt prepare for the Coming of the Great Breach. One day, Whallah shall rise, breach the firmament, and bring about the final splash — the Floodening.
