Whales Market लोगो

Whales Market मूल्य (WHALES)

गैर-सूचीबद्ध

1 WHALES से USD लाइव प्राइस:

$0.067464
$0.067464$0.067464
-5.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Whales Market (WHALES) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:44:31 (UTC+8)

Whales Market (WHALES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.066736
$ 0.066736$ 0.066736
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.073615
$ 0.073615$ 0.073615
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.066736
$ 0.066736$ 0.066736

$ 0.073615
$ 0.073615$ 0.073615

$ 4.41
$ 4.41$ 4.41

$ 0.02888233
$ 0.02888233$ 0.02888233

-1.02%

-5.63%

-9.64%

-9.64%

Whales Market (WHALES) रियल-टाइम प्राइस $0.067464 है. पिछले 24 घंटों में, WHALES ने $ 0.066736 के कम और $ 0.073615 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WHALES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.41 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02888233 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WHALES में -1.02%, 24 घंटों में -5.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Whales Market (WHALES) मार्केट की जानकारी

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

--
----

$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M

26.03M
26.03M 26.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Whales Market का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.76M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WHALES की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.03M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.75M है.

Whales Market (WHALES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Whales Market का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00403084572657685 था.
पिछले 30 दिनों में, Whales Market का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0176125093 था.
पिछले 60 दिनों में, Whales Market का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0353455567 था.
पिछले 90 दिनों में, Whales Market का USD में मूल्य बदलाव $ +0.031140211358162366 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00403084572657685-5.63%
30 दिन$ -0.0176125093-26.10%
60 दिन$ +0.0353455567+52.39%
90 दिन$ +0.031140211358162366+85.73%

Whales Market (WHALES) क्या है

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

WHALES लोकल करेंसी में

Whales Market (WHALES) टोकन का अर्थशास्त्र

Whales Market (WHALES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WHALES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Whales Market (WHALES) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Whales Market (WHALES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WHALES प्राइस 0.067464 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WHALES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WHALES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.067464 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Whales Market का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WHALES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.76M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WHALES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WHALES की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.03M USD है.
WHALES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WHALES ने 4.41 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WHALES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WHALES ने 0.02888233 USD की ATL प्राइस देखी.
WHALES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WHALES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WHALES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WHALES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WHALES का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:44:31 (UTC+8)

