Whale Intel लोगो

Whale Intel मूल्य (WINT)

गैर-सूचीबद्ध

1 WINT से USD लाइव प्राइस:

$0.00264793
$0.00264793$0.00264793
-18.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Whale Intel (WINT) मूल्य का लाइव चार्ट
Whale Intel (WINT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00259589
$ 0.00259589$ 0.00259589
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00419622
$ 0.00419622$ 0.00419622
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00259589
$ 0.00259589$ 0.00259589

$ 0.00419622
$ 0.00419622$ 0.00419622

$ 0.019375
$ 0.019375$ 0.019375

$ 0
$ 0$ 0

-2.49%

-18.74%

-23.22%

-23.22%

Whale Intel (WINT) रियल-टाइम प्राइस $0.00265018 है. पिछले 24 घंटों में, WINT ने $ 0.00259589 के कम और $ 0.00419622 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WINT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.019375 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WINT में -2.49%, 24 घंटों में -18.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Whale Intel (WINT) मार्केट की जानकारी

$ 782.59K
$ 782.59K$ 782.59K

--
----

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

295.55M
295.55M 295.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Whale Intel का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 782.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 295.55M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.65M है.

Whale Intel (WINT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Whale Intel का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000611517064129799 था.
पिछले 30 दिनों में, Whale Intel का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0046508165 था.
पिछले 60 दिनों में, Whale Intel का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001747783 था.
पिछले 90 दिनों में, Whale Intel का USD में मूल्य बदलाव $ -0.011026239068162483 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000611517064129799-18.74%
30 दिन$ +0.0046508165+175.49%
60 दिन$ -0.0001747783-6.59%
90 दिन$ -0.011026239068162483-80.62%

Whale Intel (WINT) क्या है

WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.

Whale Intel (WINT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Whale Intel प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Whale Intel (WINT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Whale Intel (WINT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Whale Intel के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Whale Intel प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WINT लोकल करेंसी में

Whale Intel (WINT) टोकन का अर्थशास्त्र

Whale Intel (WINT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WINT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Whale Intel (WINT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Whale Intel (WINT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WINT प्राइस 0.00265018 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WINT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WINT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00265018 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Whale Intel का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WINT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 782.59K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WINT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 295.55M USD है.
WINT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WINT ने 0.019375 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WINT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WINT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WINT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WINT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WINT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WINT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WINT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.