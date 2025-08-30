Whale Intel मूल्य (WINT)
-2.49%
-18.74%
-23.22%
-23.22%
Whale Intel (WINT) रियल-टाइम प्राइस $0.00265018 है. पिछले 24 घंटों में, WINT ने $ 0.00259589 के कम और $ 0.00419622 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WINT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.019375 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WINT में -2.49%, 24 घंटों में -18.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Whale Intel का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 782.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WINT की मार्केट में उपलब्ध राशि 295.55M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.65M है.
आज के दिन के दौरान, Whale Intel का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000611517064129799 था.
पिछले 30 दिनों में, Whale Intel का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0046508165 था.
पिछले 60 दिनों में, Whale Intel का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001747783 था.
पिछले 90 दिनों में, Whale Intel का USD में मूल्य बदलाव $ -0.011026239068162483 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000611517064129799
|-18.74%
|30 दिन
|$ +0.0046508165
|+175.49%
|60 दिन
|$ -0.0001747783
|-6.59%
|90 दिन
|$ -0.011026239068162483
|-80.62%
WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
