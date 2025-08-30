WHALE की अधिक जानकारी

WHALE प्राइस की जानकारी

WHALE आधिकारिक वेबसाइट

WHALE टोकन का अर्थशास्त्र

WHALE प्राइस का पूर्वानुमान

Whale Ecosystem मूल्य (WHALE)

गैर-सूचीबद्ध

1 WHALE से USD लाइव प्राइस:

$0.02002521
$0.02002521
-1.50%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Whale Ecosystem (WHALE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:59:47 (UTC+8)

Whale Ecosystem (WHALE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02002772
$ 0.02002772
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02162519
$ 0.02162519
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02002772
$ 0.02002772

$ 0.02162519
$ 0.02162519

$ 0.245688
$ 0.245688

$ 0.01153005
$ 0.01153005

-0.66%

-1.36%

-0.84%

-0.84%

Whale Ecosystem (WHALE) रियल-टाइम प्राइस $0.02006123 है. पिछले 24 घंटों में, WHALE ने $ 0.02002772 के कम और $ 0.02162519 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WHALE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.245688 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01153005 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WHALE में -0.66%, 24 घंटों में -1.36%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Whale Ecosystem (WHALE) मार्केट की जानकारी

$ 420.53K
$ 420.53K

--
--

$ 420.53K
$ 420.53K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Whale Ecosystem का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 420.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WHALE की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 420.53K है.

Whale Ecosystem (WHALE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Whale Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00027794548570365 था.
पिछले 30 दिनों में, Whale Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0056831157 था.
पिछले 60 दिनों में, Whale Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0045366445 था.
पिछले 90 दिनों में, Whale Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003625555477906792 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00027794548570365-1.36%
30 दिन$ +0.0056831157+28.33%
60 दिन$ -0.0045366445-22.61%
90 दिन$ -0.003625555477906792-15.30%

Whale Ecosystem (WHALE) क्या है

The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Whale Ecosystem (WHALE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Whale Ecosystem प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Whale Ecosystem (WHALE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Whale Ecosystem (WHALE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Whale Ecosystem के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Whale Ecosystem प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WHALE लोकल करेंसी में

Whale Ecosystem (WHALE) टोकन का अर्थशास्त्र

Whale Ecosystem (WHALE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WHALE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Whale Ecosystem (WHALE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Whale Ecosystem (WHALE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WHALE प्राइस 0.02006123 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WHALE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WHALE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02006123 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Whale Ecosystem का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WHALE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 420.53K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WHALE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WHALE की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M USD है.
WHALE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WHALE ने 0.245688 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WHALE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WHALE ने 0.01153005 USD की ATL प्राइस देखी.
WHALE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WHALE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WHALE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WHALE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WHALE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:59:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.