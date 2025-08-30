Whale Ecosystem मूल्य (WHALE)
Whale Ecosystem (WHALE) रियल-टाइम प्राइस $0.02006123 है. पिछले 24 घंटों में, WHALE ने $ 0.02002772 के कम और $ 0.02162519 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WHALE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.245688 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01153005 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WHALE में -0.66%, 24 घंटों में -1.36%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Whale Ecosystem का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 420.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WHALE की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 420.53K है.
आज के दिन के दौरान, Whale Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00027794548570365 था.
पिछले 30 दिनों में, Whale Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0056831157 था.
पिछले 60 दिनों में, Whale Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0045366445 था.
पिछले 90 दिनों में, Whale Ecosystem का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003625555477906792 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00027794548570365
|-1.36%
|30 दिन
|$ +0.0056831157
|+28.33%
|60 दिन
|$ -0.0045366445
|-22.61%
|90 दिन
|$ -0.003625555477906792
|-15.30%
The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic
Whale Ecosystem (WHALE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WHALE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
