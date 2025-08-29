WHALE मूल्य (WHALE)
WHALE (WHALE) रियल-टाइम प्राइस $0.656848 है. पिछले 24 घंटों में, WHALE ने $ 0.651161 के कम और $ 0.693633 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WHALE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 52.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WHALE में +0.68%, 24 घंटों में -5.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
WHALE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.53M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WHALE की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.53M है.
आज के दिन के दौरान, WHALE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0367849750907583 था.
पिछले 30 दिनों में, WHALE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1492298882 था.
पिछले 60 दिनों में, WHALE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3095147911 था.
पिछले 90 दिनों में, WHALE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0367849750907583
|-5.30%
|30 दिन
|$ +0.1492298882
|+22.72%
|60 दिन
|$ +0.3095147911
|+47.12%
|90 दिन
|$ 0
|--
WHALE is the omni-versal membership club for the natively digital, focused on immersing our WHALE Members in the renaissance of digital art and culture. Powered by the club's native social token, $WHALE, and the club treasury, the WHALE Vault, WHALE delivers physical and metaversal content, information and experiences for a new generation of digital enthusiasts. Established in 2020 by the pseudonymous WhaleShark, WHALE boasts over 25,000 members worldwide, all focused on the longer term discussion and immersion of Web 3 and the revolution of true digital asset scarcity, ownership and management. WHALE has emerged as the largest social token community in the world funded by the most valuable collection of NFTs in the world. Areas of focus include: 1. Digital Art 2. Digital Photography 3. Digital Music 4. Decentralised Gaming 5. Metaverse Join the better and longer term discussion about NFTs with WHALE across our social media channels: Discord.gg/WHALE Twitter.com/ WHALEMembers https://whale.me/
