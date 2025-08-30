WEWE की अधिक जानकारी

WEWE मूल्य (WEWE)

WEWE (WEWE) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.00004589
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00004918
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00004589
$ 0.00004918
$ 0.00129393
$ 0.00003335
+0.64%

-2.09%

-17.05%

-17.05%

WEWE (WEWE) रियल-टाइम प्राइस $0.0000464 है. पिछले 24 घंटों में, WEWE ने $ 0.00004589 के कम और $ 0.00004918 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WEWE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00129393 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003335 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WEWE में +0.64%, 24 घंटों में -2.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

$ 46.40K
--
$ 46.40K
1.00B
1,000,000,000.0
WEWE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WEWE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.40K है.

आज के दिन के दौरान, WEWE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WEWE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000155451 था.
पिछले 60 दिनों में, WEWE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000233404 था.
पिछले 90 दिनों में, WEWE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

आज$ 0-2.09%
30 दिन$ -0.0000155451-33.50%
60 दिन$ -0.0000233404-50.30%
90 दिन$ 0--

WEWE (WEWE) क्या है

WEWE is a meme coin crafted by the Wave Trading community, aiming to introduce a vibrant new meme culture that inspires the community and developers to collaborate and contribute on equal terms. This coin is designed to bring together enthusiasts, creators, and developers who are inspired by meme culture, making it a project where everyone has a role in its success and growth. Furthermore, the WEWE launch will be structured to guarantee fairness, offering no advantage to early buyers or insiders, so that everyone interested has an equal chance to participate from the very beginning. The combination of fair distribution, community-driven goals, and a sustainable funding model makes WEWE apart as a meme coin with strong foundations and exciting potential.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है.

WEWE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में WEWE (WEWE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके WEWE (WEWE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? WEWE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब WEWE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WEWE (WEWE) टोकन का अर्थशास्त्र

WEWE (WEWE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WEWE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: WEWE (WEWE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज WEWE (WEWE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WEWE प्राइस 0.0000464 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WEWE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WEWE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000464 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
WEWE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WEWE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.40K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WEWE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WEWE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
WEWE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WEWE ने 0.00129393 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WEWE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WEWE ने 0.00003335 USD की ATL प्राइस देखी.
WEWE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WEWE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WEWE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WEWE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WEWE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.