WETH (WETH) रियल-टाइम प्राइस $4,338.84 है. पिछले 24 घंटों में, WETH ने $ 4,321.22 के कम और $ 4,587.72 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4,950.08 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 82.1 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WETH में -1.64%, 24 घंटों में -5.37%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
WETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.43B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.17M है, कुल आपूर्ति 2174490.372527747 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.43B है.
आज के दिन के दौरान, WETH का USD में मूल्य बदलाव $ -246.414881555485 था.
पिछले 30 दिनों में, WETH का USD में मूल्य बदलाव $ +681.4963921920 था.
पिछले 60 दिनों में, WETH का USD में मूल्य बदलाव $ +3,316.1528500320 था.
पिछले 90 दिनों में, WETH का USD में मूल्य बदलाव $ +1,806.1219197558692 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -246.414881555485
|-5.37%
|30 दिन
|$ +681.4963921920
|+15.71%
|60 दिन
|$ +3,316.1528500320
|+76.43%
|90 दिन
|$ +1,806.1219197558692
|+71.31%
What is WETH (Wrapped ETH)? WETH is the tokenized/packaged form of ETH that you use to pay for items when you interact with Ethereum dApps. WETH follows the ERC-20 token standards, enabling it to achieve interoperability with other ERC-20 tokens. This offers more utility to holders as they can use it across networks and dApps. You can stake, yield farm, lend, and provide liquidity to various liquidity pools with WETH. Also, unlike ETH, which doesn’t conform to its own ERC-20 standard and thus has lower interoperability as it can’t be used on other chains besides Ethereum, WETH can be used on cheaper and high throughput alternatives like Binance, Polygon, Solana, and Cardano. The price of WETH will always be the same as ETH because it maintains a 1:1 wrapping ratio. How to Wrap ETH? Custodians wrap and unwrap ETH. To wrap ETH, you send ETH to a custodian. This can be a multi-sig wallet, a Decentralized Autonomous Organization (DAO), or a smart contract. After connecting your web3 wallet to a DeFi exchange, you enter the amount of ETH you wish to wrap and click the swap function. Once the transaction is confirmed, you will receive WETH tokens equivalent to the ETH that you’ve swapped. On a centralized exchange, the exchange burns the deposited ETH and mints a wrapped form for you. And when you want to unwrap it, the exchange will burn the wrapped version and mint the ETH on your behalf. What’s Next for WETH? According to the developers, hopefully there will be no future for WETH. According to the website, steps are being taken to update ETH to make it compliant with its own ERC-20 standards.
WETH (WETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
