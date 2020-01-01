WenisCoin (WENIS) टोकन का अर्थशास्त्र

WenisCoin (WENIS) टोकन का अर्थशास्त्र

WenisCoin (WENIS) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं.
USD

WenisCoin (WENIS) जानकारी

A memecoin based on AI generated Wenis Art!

आधिकारिक वेबसाइट:
https://www.wenis.art
व्हाइटपेपर:
https://wenis.art/Whitepaper

WenisCoin (WENIS) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण

WenisCoin (WENIS) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें.

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन:
$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K
कुल आपूर्ति:
$ 749.87M
$ 749.87M$ 749.87M
मार्केट में उपलब्ध राशि:
$ 749.87M
$ 749.87M$ 749.87M
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):
$ 12.81K
$ 12.81K$ 12.81K
अब तक का सबसे उच्च स्तर:
$ 0
$ 0$ 0
अब तक का सबसे कम स्तर:
$ 0
$ 0$ 0
मौजूदा प्राइस:
$ 0
$ 0$ 0

WenisCoin (WENIS) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले

WenisCoin (WENIS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.

प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:

कुल आपूर्ति:

WENIS टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.

मार्केट में उपलब्ध राशि:

वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.

अधिकतम आपूर्ति:

कुल कितने WENIS मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.

FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):

वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.

मुद्रास्फ़ीति दर:

यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.

ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?

मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.

सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.

पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.

कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.

अब जब आप WENIS के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो WENIS टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

WENIS प्राइस का अनुमान

जानना चाहते हैं कि WENIS भविष्य में किस दिशा में जा सकता है? हमारा WENIS प्राइस का अनुमान पेज मार्केट सेंटिमेंट, ऐतिहासिक ट्रेंड और तकनीकी संकेतकों को मिलाकर एक भविष्य की दिशा का अनुमान प्रदान करता है.

आपको MEXC क्यों चुनना चाहिए?

MEXC दुनिया के शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है, जिस पर दुनिया भर के लाखों यूज़र भरोसा करते हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या प्रो हों, MEXC क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करने का आपका सबसे आसान तरीका है.

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट में 4,000 से अधिक ट्रेडिंग पेयर
CEXs में सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग
उद्योग जगत में #1 लिक्विडिटी
सबसे कम फ़ीस, 24/7 कस्टमर सर्विस द्वारा समर्थित
यूज़र फ़ंड के लिए 100%+ टोकन आरक्षित पारदर्शिता
अल्ट्रा-लो एंट्री बैरियर: केवल 1 USDT के साथ क्रिप्टो खरीदें
mc_how_why_title
केवल 1 USDT के साथ क्रिप्टो खरीदें: क्रिप्टो की दुनिया में आने का आपका सबसे आसान तरीका!

अस्वीकरण

इस पेज पर टोकन के अर्थशास्त्र का डेटा तीसरे पक्ष के स्रोतों से लिया गया है. MEXC इसकी सटीकता की गारंटी नहीं देता है. कृपया निवेश करने से पहले गहन शोध करें.