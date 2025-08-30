Welshare Health Token मूल्य (WEL)
-12.75%
+3.55%
-37.06%
-37.06%
Welshare Health Token (WEL) रियल-टाइम प्राइस $0.00152152 है. पिछले 24 घंटों में, WEL ने $ 0.00144224 के कम और $ 0.00186065 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.146838 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00144224 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WEL में -12.75%, 24 घंटों में +3.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -37.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Welshare Health Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 373.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 245.74M है, कुल आपूर्ति 2500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.80M है.
आज के दिन के दौरान, Welshare Health Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Welshare Health Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004592583 था.
पिछले 60 दिनों में, Welshare Health Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004939356 था.
पिछले 90 दिनों में, Welshare Health Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002774043847669512 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.55%
|30 दिन
|$ -0.0004592583
|-30.18%
|60 दिन
|$ -0.0004939356
|-32.46%
|90 दिन
|$ -0.002774043847669512
|-64.57%
Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.
Welshare Health Token (WEL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WEL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
