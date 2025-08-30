Weblume AI मूल्य (WLAI)
-0.64%
-5.76%
+21.69%
+21.69%
Weblume AI (WLAI) रियल-टाइम प्राइस $0.01932212 है. पिछले 24 घंटों में, WLAI ने $ 0.01862283 के कम और $ 0.02050922 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WLAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.074951 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01035367 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WLAI में -0.64%, 24 घंटों में -5.76%, तथा पिछले 7 दिनों में +21.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Weblume AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 193.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WLAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 193.22K है.
आज के दिन के दौरान, Weblume AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00118173397949616 था.
पिछले 30 दिनों में, Weblume AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0099139710 था.
पिछले 60 दिनों में, Weblume AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0055603515 था.
पिछले 90 दिनों में, Weblume AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00118173397949616
|-5.76%
|30 दिन
|$ -0.0099139710
|-51.30%
|60 दिन
|$ -0.0055603515
|-28.77%
|90 दिन
|$ 0
|--
Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation. Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions. By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs. Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required.
