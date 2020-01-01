Web3 Whales (W3W) टोकन का अर्थशास्त्र Web3 Whales (W3W) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Web3 Whales (W3W) जानकारी What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.web3whales.app व्हाइटपेपर: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper अभी W3W खरीदें!

Web3 Whales (W3W) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Web3 Whales (W3W) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M कुल आपूर्ति: $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 मौजूदा प्राइस: $ 0.01167954 $ 0.01167954 $ 0.01167954 Web3 Whales (W3W) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Web3 Whales (W3W) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Web3 Whales (W3W) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: W3W टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने W3W मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप W3W के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो W3W टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

