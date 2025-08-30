W3W की अधिक जानकारी

Web3 Whales लोगो

Web3 Whales मूल्य (W3W)

गैर-सूचीबद्ध

1 W3W से USD लाइव प्राइस:

0.00%1D
mexc
USD
Web3 Whales (W3W) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:43:59 (UTC+8)

Web3 Whales (W3W) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

--

+0.07%

+0.71%

+0.71%

Web3 Whales (W3W) रियल-टाइम प्राइस $0.01167954 है. पिछले 24 घंटों में, W3W ने $ 0.01155883 के कम और $ 0.01173661 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. W3W की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.087176 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00563945 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में W3W में --, 24 घंटों में +0.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Web3 Whales (W3W) मार्केट की जानकारी

--
----

Web3 Whales का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. W3W की मार्केट में उपलब्ध राशि 93.58M है, कुल आपूर्ति 94388211.54460917 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.10M है.

Web3 Whales (W3W) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Web3 Whales का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Web3 Whales का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002514896 था.
पिछले 60 दिनों में, Web3 Whales का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003296456 था.
पिछले 90 दिनों में, Web3 Whales का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001490961743314454 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.07%
30 दिन$ -0.0002514896-2.15%
60 दिन$ -0.0003296456-2.82%
90 दिन$ +0.001490961743314454+14.63%

Web3 Whales (W3W) क्या है

What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.

Web3 Whales प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Web3 Whales (W3W) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Web3 Whales (W3W) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Web3 Whales के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Web3 Whales प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

W3W लोकल करेंसी में

Web3 Whales (W3W) टोकन का अर्थशास्त्र

Web3 Whales (W3W) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. W3W टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Web3 Whales (W3W) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Web3 Whales (W3W) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव W3W प्राइस 0.01167954 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
W3W से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
W3W से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01167954 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Web3 Whales का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
W3W के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.09M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
W3W की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
W3W की मार्केट में उपलब्ध राशि 93.58M USD है.
W3W की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
W3W ने 0.087176 USD की ATH प्राइस हासिल की.
W3W का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
W3W ने 0.00563945 USD की ATL प्राइस देखी.
W3W का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
W3W के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या W3W इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष W3W इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए W3W का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:43:59 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.