We Will Huddle मूल्य (HUDDLE)
-0.38%
-16.18%
-39.97%
-39.97%
We Will Huddle (HUDDLE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HUDDLE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HUDDLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HUDDLE में -0.38%, 24 घंटों में -16.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -39.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
We Will Huddle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 115.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HUDDLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.98M है, कुल आपूर्ति 990983037.5851233 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 115.22K है.
आज के दिन के दौरान, We Will Huddle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, We Will Huddle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, We Will Huddle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, We Will Huddle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-16.18%
|30 दिन
|$ 0
|-62.07%
|60 दिन
|$ 0
|+14.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
$Huddle is the native utility token of Huddle.is — a clean, web-based dashboard built for holders in the Pudgy Penguins ecosystem. It allows users to monitor the value of their NFTs (Pudgy Penguins, Lil Pudgys, Pudgy Rods) and tokens like $PENGU in one secure, privacy-first interface. No wallet connection is required to begin. $Huddle will also power features like tipping, PRO tools, and future integrations within the Huddle ecosystem.
We Will Huddle (HUDDLE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HUDDLE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
