WAYGU CASH मूल्य (WAYGU)
--
--
-10.71%
-10.71%
WAYGU CASH (WAYGU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WAYGU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAYGU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02553709 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAYGU में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -10.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
WAYGU CASH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAYGU की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.42M है, कुल आपूर्ति 989417002.961921 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.29K है.
आज के दिन के दौरान, WAYGU CASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WAYGU CASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, WAYGU CASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, WAYGU CASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-74.09%
|60 दिन
|$ 0
|-97.30%
|90 दिन
|$ 0
|--
Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.
WAYGU CASH (WAYGU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WAYGU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
