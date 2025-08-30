WAYGU की अधिक जानकारी

WAYGU CASH मूल्य (WAYGU)

1 WAYGU से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
WAYGU CASH (WAYGU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:58:59 (UTC+8)

WAYGU CASH (WAYGU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02553709
$ 0.02553709$ 0.02553709

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.71%

-10.71%

WAYGU CASH (WAYGU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WAYGU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAYGU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02553709 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAYGU में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -10.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

WAYGU CASH (WAYGU) मार्केट की जानकारी

$ 15.29K
$ 15.29K$ 15.29K

--
----

$ 15.29K
$ 15.29K$ 15.29K

989.42M
989.42M 989.42M

989,417,002.961921
989,417,002.961921 989,417,002.961921

WAYGU CASH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAYGU की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.42M है, कुल आपूर्ति 989417002.961921 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.29K है.

WAYGU CASH (WAYGU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, WAYGU CASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WAYGU CASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, WAYGU CASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, WAYGU CASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-74.09%
60 दिन$ 0-97.30%
90 दिन$ 0--

WAYGU CASH (WAYGU) क्या है

Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.

WAYGU CASH (WAYGU) संसाधन

WAYGU CASH प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में WAYGU CASH (WAYGU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके WAYGU CASH (WAYGU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? WAYGU CASH के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब WAYGU CASH प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WAYGU लोकल करेंसी में

WAYGU CASH (WAYGU) टोकन का अर्थशास्त्र

WAYGU CASH (WAYGU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WAYGU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: WAYGU CASH (WAYGU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज WAYGU CASH (WAYGU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WAYGU प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WAYGU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WAYGU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
WAYGU CASH का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WAYGU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.29K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WAYGU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WAYGU की मार्केट में उपलब्ध राशि 989.42M USD है.
WAYGU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WAYGU ने 0.02553709 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WAYGU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WAYGU ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WAYGU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WAYGU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WAYGU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WAYGU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WAYGU का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.