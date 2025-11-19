एक्सचेंजDEX+
Waveform by Virtuals का आज का लाइव मूल्य 0.00496823 USD है.WAVE का मार्केट कैप 4,974,163 USD है. भारत में WAVE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

WAVE की अधिक जानकारी

WAVE प्राइस की जानकारी

WAVE क्या है

WAVE आधिकारिक वेबसाइट

WAVE टोकन का अर्थशास्त्र

WAVE प्राइस का पूर्वानुमान

Waveform by Virtuals मूल्य (WAVE)

1 WAVE से USD लाइव प्राइस:

$0.00496825
$0.00496825
-2.70%1D
Waveform by Virtuals (WAVE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:13:32 (UTC+8)

Waveform by Virtuals का आज का मूल्य

आज Waveform by Virtuals (WAVE) का लाइव मूल्य $ 0.00496823 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.78% का बदलाव आया है. मौजूदा WAVE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00496823 प्रति WAVE है.

$ 4,974,163 के मार्केट कैप के अनुसार Waveform by Virtuals करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B WAVE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, WAVE की ट्रेडिंग $ 0.00481718 (निम्न) और $ 0.00515661 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01712062 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00465875 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में WAVE में पिछले एक घंटे में +1.09% और पिछले 7 दिनों में -8.32% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Waveform by Virtuals (WAVE) मार्केट की जानकारी

Waveform by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.97M है.

Waveform by Virtuals की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+1.09%

-2.78%

-8.32%

-8.32%

Waveform by Virtuals (WAVE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Waveform by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000142132634458302 था.
पिछले 30 दिनों में, Waveform by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015497871 था.
पिछले 60 दिनों में, Waveform by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019784440 था.
पिछले 90 दिनों में, Waveform by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000142132634458302-2.78%
30 दिन$ -0.0015497871-31.19%
60 दिन$ -0.0019784440-39.82%
90 दिन$ 0--

Waveform by Virtuals के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Waveform by Virtuals (WAVE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में WAVE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Waveform by Virtuals (WAVE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Waveform by Virtuals के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Waveform by Virtuals की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए WAVE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Waveform by Virtualsप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Waveform by Virtuals (WAVE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Waveform by Virtuals

2030 में 1 Waveform by Virtuals का मूल्य कितना होगा?
अगर Waveform by Virtuals 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Waveform by Virtuals के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:13:32 (UTC+8)

Waveform by Virtuals (WAVE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Waveform by Virtuals के बारे में और जानें

