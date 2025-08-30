WAVE की अधिक जानकारी

Waveform मूल्य (WAVE)

$0.00083403
Waveform (WAVE) मूल्य का लाइव चार्ट
Waveform (WAVE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0249053
-2.84%

-1.31%

+18.17%

+18.17%

Waveform (WAVE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WAVE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAVE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0249053 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAVE में -2.84%, 24 घंटों में -1.31%, तथा पिछले 7 दिनों में +18.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Waveform (WAVE) मार्केट की जानकारी

$ 833.70K
--
$ 833.70K
999.61M
999,608,480.860559
Waveform का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 833.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.61M है, कुल आपूर्ति 999608480.860559 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 833.70K है.

Waveform (WAVE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Waveform का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Waveform का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Waveform का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Waveform का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.31%
30 दिन$ 0-57.82%
60 दिन$ 0-74.63%
90 दिन$ 0--

Waveform (WAVE) क्या है

Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms.

Waveform प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Waveform (WAVE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Waveform (WAVE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Waveform के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

WAVE लोकल करेंसी में

Waveform (WAVE) टोकन का अर्थशास्त्र

Waveform (WAVE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WAVE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Waveform (WAVE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Waveform (WAVE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WAVE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WAVE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WAVE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Waveform का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WAVE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 833.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WAVE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WAVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.61M USD है.
WAVE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WAVE ने 0.0249053 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WAVE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WAVE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WAVE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WAVE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WAVE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WAVE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WAVE का प्राइस का अनुमान देखें.
