WaterNeuron मूल्य (WTN)

1 WTN से USD लाइव प्राइस:

$0.122786
$0.122786
-8.00%1D
USD
WaterNeuron (WTN) मूल्य का लाइव चार्ट
WaterNeuron (WTN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.122861
$ 0.122861
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.133843
$ 0.133843
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.122861
$ 0.122861

$ 0.133843
$ 0.133843

$ 0.956263
$ 0.956263

$ 0.054954
$ 0.054954

-1.68%

-8.18%

-17.60%

-17.60%

WaterNeuron (WTN) रियल-टाइम प्राइस $0.122811 है. पिछले 24 घंटों में, WTN ने $ 0.122861 के कम और $ 0.133843 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WTN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.956263 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.054954 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WTN में -1.68%, 24 घंटों में -8.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

WaterNeuron (WTN) मार्केट की जानकारी

$ 14.39M
$ 14.39M

--
--

$ 14.39M
$ 14.39M

116.97M
116.97M

116,969,438.6316372
116,969,438.6316372

WaterNeuron का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WTN की मार्केट में उपलब्ध राशि 116.97M है, कुल आपूर्ति 116969438.6316372 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.39M है.

WaterNeuron (WTN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, WaterNeuron का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01095402406109 था.
पिछले 30 दिनों में, WaterNeuron का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0419508498 था.
पिछले 60 दिनों में, WaterNeuron का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0461141795 था.
पिछले 90 दिनों में, WaterNeuron का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.01095402406109-8.18%
30 दिन$ -0.0419508498-34.15%
60 दिन$ -0.0461141795-37.54%
90 दिन$ 0--

WaterNeuron (WTN) क्या है

WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens.

WaterNeuron (WTN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

WaterNeuron प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में WaterNeuron (WTN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके WaterNeuron (WTN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? WaterNeuron के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब WaterNeuron प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WTN लोकल करेंसी में

WaterNeuron (WTN) टोकन का अर्थशास्त्र

WaterNeuron (WTN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WTN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: WaterNeuron (WTN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज WaterNeuron (WTN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WTN प्राइस 0.122811 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WTN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WTN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.122811 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
WaterNeuron का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WTN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.39M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WTN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WTN की मार्केट में उपलब्ध राशि 116.97M USD है.
WTN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WTN ने 0.956263 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WTN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WTN ने 0.054954 USD की ATL प्राइस देखी.
WTN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WTN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WTN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WTN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WTN का प्राइस का अनुमान देखें.
